Monika Pietrasińska zrywa z wizerunkiem skandalistki, a ostatnim projektem zrealizowanym pod tą łatką będzie sesja dla "Playboya". Modelka pojawi się na okładce numeru na luty, który do sprzedaży trafi pod koniec stycznia. Zanim jednak sesja ujrzy światło dzienne, do internetu wyciekło jedno zdjęcie. Nie wiadomo, czy pojawi się w magazynie, czy raczej nie. Pewne jest za to, że materiał będzie utrzymany w klimacie "50 twarzy Greya".

Na zdjęciu Monika ma zawiązane oczy, identycznie jak główna bohaterka w filmowym spocie. Zapewne nie przypadkowy jest fakt, że zarówno numer z Pietrasińską, jak i film ukazują się w tym samym miesiącu. Według zapewnień gwiazdy "Miłości na bogato", cały dochód z sesji zostanie przeznaczony na szczytny cel. Przypomnijmy: "To będzie ostatni raz w moim życiu"

Dodajmy, że tą sesją Monika definitywnie zamyka rozdział skandalistki i skupia się na bardziej ambitnych wyzwaniach. Jakich? Na razie owiane są tajemnicą.

Monika Pietrasińska w amerykańskim "Playboyu":

Skandal z Moniką Pietrasińską na salonach: