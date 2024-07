Monika Pietrasińska zaistniała w polskim show-biznesie dzięki roli w serialu "Miłość na bogato". Wielki rozgłos przyniosła jej impreza na której przedstawiono obsadę pierwszego sezonu, a Pietrasińska pojawiła się na niej w sukience, która odsłaniała wszystko. Przypomnijmy: Piękna Monika Pietrasińska w odważnej sukience na premierze "Miłości na bogato"

Skandalistka coraz częściej zaczęła pojawiać się na imprezach i w kolorowych pismach, dzięki czemu szybko stała się jedną z czołowych celebrytek. Jednak to, co teraz od niej otrzymaliśmy bardzo nas zaskoczyło. Pietrasińska zdecydowała się zostać... wokalistką. Nagrały numer "Gloria", który ma szansę stać się hitem na nadchodzące lato. W co raczej wątpimy.

Jak wam się podoba takie oblicze skandalistki?

