Nie od dziś wiadomo, że Monika Olejnik kocha modę i uwielbia się nią bawić. Dziennikarka często też na swojej drodze napotyka paparazzi, dzięki czemu na bieżąco możemy podziwiać jej kolejne stylizacje. Tylko spójrzcie, jaki strój wybrała tym razem! Uwagę od razu przykuwa jej czarny kardigan.

Monika Olejnik przyłapana przez paparazzi

O stylizacjach 67-letniej dziennikarki non stop jest głośno. Nie bez powodu to właśnie Monika Olejnik uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd, bo swoimi kreacjami przykuwa wzrok nie tylko na czerwonym dywanie, ale także na co dzień. Dopiero co wszyscy podziwiali Monikę Olejnik w zielonym futrze i porwanych jeansach, a tym razem prezenterka postawiła na nieco mniej szalony zestaw. Paparazzi ostatnio przyłapali dziennikarkę, gdy ta wybrała się na małe zakupy. Zobaczcie zdjęcia.

