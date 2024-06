Zarówno Małgorzata Rozenek, jak i Anna Lewandowska, cieszą się w polskim show-biznesie sporą popularnością. Co ciekawe, udało im się zakolegować, a była prowadząca "DDTVN" chętnie udaje się na obozy treningowe ukochanej piłkarza. Ponieważ w ostatnim czasie w sieci głośno komentuje się nowe hobby Anny Lewandowskiej, jakim jest nauka bachaty, postanowiliśmy zapytać Małgorzatę Rozenek, jakie ona ma stanowisko w tej sprawie.

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia Anny Lewandowskiej, a ta nie poprzestaje jedynie na treningach na siłowni. Chociaż liczne biznesy, a do tego opieka nad córeczkami pochłaniają niemal cały jej czas każdego dnia, trenerka wciąż chętnie chwyta się nowych zajęć, a jednym z najnowszych jest nauka bachaty, czyli zmysłowego tańca, w którym dominują ruchy okrężne i fale ciała. Jedną z cech tego rodzaju tańca jest bliski kontakt z partnerem.

Choć Ania uczy się bachaty od około roku i chętnie dzieli się swoimi postępami w sieci, dopiero niedawno część internautów dostrzegła w tym coś niestosownego. Co poniektórzy zaczęli krytykować "Lewą" za sposób, w jaki tańczy z tancerzami, uznając to za nieodpowiednie i jasno dając do zrozumienia, że "mężatce nie wypada". Jedna z kobiet uderzyła nawet w Annę Lewandowską na wizji!

Przy okazji naszej rozmowy z Małgorzatą Rozenek, postanowiliśmy zapytać, co ona o tym sądzi. Nie jest tajemnicą, że panie doskonale się znają, a była prowadząca "DDTVN" nie ma oporów przed wyrażaniem własnego zdania. Czy więc popiera opinię internautów?