Monika Kuszyńska chce zostać mamą. Piosenkarka nie ukrywa, że marzy o powiększeniu swojej rodziny i przyznaje w rozmowie z Super Expressem, że widzi siebie w roli matki. Na razie jednak w domu artystki pojawiły się inni członkowie rodziny... zwierzęta. Monika Kuszyńska razem z mężem adoptowali ostatnio pieska ze schroniska. Znajomi pary uważają, że jest to dla nich test przed dzieckiem.

Tak, oczywiście, że widzę siebie w roli matki - przyznała Monika Kuszyńska, która opowiedziała o nowym członku rodziny. To był impuls. Sympatyzujemy z mężem z pewnym schroniskiem w Łodzi. Wzięliśmy już wcześniej kotka, teraz pieska - to jest nasza rodzina zwierzęca. Rozrasta się, bo mamy już trzy kotki i psa. No i tak to wygląda, no... A co będzie, co życie przyniesie, to biorę!