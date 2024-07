1 z 8

Monika i Zbigniew Zamachowscy na spacerze

Monika i Zbigniew Zamachowscy zostali przyłapani przez paparazzi, podczas spaceru. Sądząc po minach małżonków, nie byli oni w najlepszych humorach. Czyżby sprzeczka małżeńska? Monika Zamachowska nie wyglądała na zadowoloną, za to wyglądała świetnie! Miała na sobie subtelną sukienkę w pastelowym odcieniu niebieskiego oraz jasnoróżowy płaszczyk. Jej mąż Zbigniew postawił za to na look w ciemnych kolorach. Małżonkowie żywo ze sobą dyskutowali. Na szczęście pod koniec spaceru na twarzy Moniki pojawił się uśmiech. :) Zobaczcie zdjęcia!

