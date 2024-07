Buty z aktualnej kolekcji Wanga są ultramodne, eleganckie i ekstrawaganckie zarazem, co doskonale wpasuje się w każdą stylizację!

Dlatego jeśli miałabym do wydania 2,5 tysiąca złotych, przeznaczyłabym je właśnie na Anaisy. W końcu inwestycja w designerskie rzeczy bardzo się opłaca! Za parę lat mogłabym je sprzedać jako niedostępny model „vintage” i podwoić ich aktualną cenę.



Jednak wracając do rzeczywistości, całe szczęście, że trendy są szybko powielane, więc zostaje jedynie czekać, by jedna z sieciówek wykorzystała model w swojej kolekcji.



JM

