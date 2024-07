Paulina Młynarska skomentowała wpis prawicowego dziennikarza Rafała Ziemkiewicza, który na Twitterze śmieje się z czarnego protestu kobiet.

"Ale gdyby protest miał wyglądać tak, to jestem za" – pisze na Twitterze Rafał Ziemkiewicz i zamieszcza zdjęcie seksownej kobiety w czarnej bieliźnie.

Paulina Młynarska "dziękuje" Ziemkiewiczowi

Paulina Młynarska dziękuje dziennikarzowi za to, że pokazuje, jaki jest stosunek prawicy do kobiet. Co napisała?

Bardzo się cieszę, że Rafał Ziemkiewicz dokładnie i nie pozostawiając żadnych wątpliwości, zilustrował stosunek sporej części prawicy do kobiet. Gęba pełna religijnych frazesów, w głowie lateks, a w gaciach nieugaszony pożar. Tacy goście chcą decydować o naszych ciałach. "Kto nigdy nie wykorzystał nietrzeźwej, niech rzuci pierwszy kamień", "A jak facet rano trzeźwieje obok kaszalota też ma prawo skarżyć ją o gwałt?” - to też słowa Rafała Ziemkiewicza. Ojca córek, męża żony, syna matki - czytamy na Facebooku Młynarskiej.

Rafał Ziemkiewicz to prawicowych dziennikarz, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat praw kobiet czy niepełnosprawnych. Dziś o 13 odbywają się w całej Polsce czarne marsze, sprzeciwiający się zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. To preludium przed poniedziałkowym 3.10 czarnego protestu kobiet. Bierzesz udział?

