"Wilki" to znany, polski zespół rockowy, którego założycielem jest Robert Gawliński. Największą popularność przyniósł im utwór "Baśka", a następnie "Here I am", z którym zespół zajął drugie miejsce w finale w krajowych eliminacji do Eurowizji. Po długiej nieobecności zespół "Wilki" powrócił na scenę podczas festiwalu w Opolu. Nikt nie mógł przewidzieć, że podczas koncertu w domu jednego z członków ekipy rozegra się prawdziwy dramat!

Zespół "Wilki" proszą o pomoc

W ubiegły weekend odbył się Festiwal w Opolu, na którym pojawiły się gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Po długiej nieobecności na opolskiej scenie stanął zespół "Wilki". Fani nie kryli radości, jednak gdy koncert trwał w najlepsze, w domu jednego z członków zespołu wybuchł pożar, który pozbawił go dachu nad głową. Dodatkowo skutki pożaru dotknęły również sąsiadów mężczyzny. Teraz w sieci pojawił się apel o pomoc w zbiórce pieniędzy.

Kochani, naszemu przyjacielowi i członkowi ekipy technicznej spłonęło mieszkanie. Bardzo prosimy o pomoc w udostępnieniu zbiórki i wpłacie kilku złotych. Dziękujemy - czytamy na Instagramie zespołu.

Do apelu został dołączony link do zbiórki, w której można wyczytać dokładny opis sytuacji, która dotknęła członka zespołu "Wilki":

1 czerwca 2024 roku w moim mieszkaniu doszło do pożaru. Żywioł zniszczył znaczną część mojego mieszkania, a co najgorsze, także mieszkania moich sąsiadów. Sytuacja jest trudna zarówno dla mnie, jak i dla innych mieszkańców budynku. W jednej chwili straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa. Zawsze starałem się radzić sobie z trudnościami samodzielnie, ale tym razem postanowiłem zwrócić się do ludzi o złotych sercach z prośbą o wsparcie. Moim marzeniem jest odzyskać własny dach nad głową, mój własny kąt. Aby to osiągnąć, konieczny jest kosztowny remont mieszkania -napisał Robert Kamiński, czyli organizator powyższej zbiórki.

Mamy nadzieję, że uda się uzbierać wymaganą sumę pieniędzy.

