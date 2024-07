Paulina Młynarska jest zaangażowaną działaczką na rzecz praw kobiet. Dziennikarka jest też mocno zaangażowana w Czarny Protest. Jednak nie wszyscy z walczących o prawa kobiet popierają tę ideę. Karolina Korwin Piotrowska uważa, ze jest to zbyt płytkie i nieangażujące.

Akcja #CzarnyProtest polegała na publikowaniu w mediach społecznościowych zdjęć w czarnym ubraniu opatrzonych hasztagiem. Korwin Piotrowska nie popiera tego. Dlaczego?

– To płytkie, powierzchowne, byle jakie - powiedziała Korwin Piotrowska w TVN24. - To, co nam się proponuje, to zrobienie sobie selfiaczka w czarnym ubranku, ze smutną minką i odpowiednim hasztagiem. Zachęca się do tego, by zrobić coś, co jest symbolem narcyzmu, materializmu, czegoś powierzchownego i dość głupiego. Daje poczucie iluzorycznej wspólnoty. To jest nic, to tylko focia.

Co na to Paulina Młynarska? Nie może zrozumieć, czemu akurat Karolina Korwin Piotrowska źle ocenia Czarny Protest. Wytłumaczyła po co te "selfiaczki" są robione.

Karolino! Od bardzo wielu lat namawiam znane osoby, by zechciały włączyć się w pracę na rzecz praw kobiet. Ich udział, nawet ten najmniej kosztowny czasowo i organizacyjnie, ma ogromny wpływ na zasięgi. Młoda dziewczyna z małego miasteczka czy ze wsi, prędzej przeczyta o swoich prawach na Pudlu, niż w Wyborczej. A znane osoby mają do owego Pudla krótką drogę. Dlatego każda znana twarz, która pojawia się w słusznej sprawie w mediach, nawet jeśli jest to tylko, jak piszesz, "słitfocia", robi świetną robotę. Ja im dziękuję i proszę o więcej! - napisała Paulina Młynarska.

A Wy jakie macie zdanie? Przyłączacie się do Czarnego Protestu i do strajku kobiet 3 października w obronie ich praw, czy uważacie, że to zbyt płytkie? Jedno jest pewne - dziennikarki ostatnio się nie zgadzają w różnych kwestiach.

Karolina Korwin Piotrowska nie popiera Czarnego Protestu.

Paulina Młynarska wyjaśnia Korwin Piotrowskiej, dlaczego udział w Czarnym Proteście jest ważny.

Karolina Korwin Piotrowska i Paulina Młynarska ostatnio często się nie zgadzają.