Piękna aktorka Mila Kunis znana jest z tego, że bardzo twardo stąpa po ziemi i ma zdrowy stosunek do wykonywanego zawodu. Nie wywyższa się i nie dorabia teorii do tego, co robi na co dzień. Ostatnio znów dała temu wyraz.

- Kocham to, co robię, ale tak naprawdę nie wymaga to wielkich umiejętności i nie należy tego traktować bardzo poważnie - powiedziała w wywiadzie z "GQ". - Zawsze się śmieję, kiedy słyszę od innych gwiazd, że aktorstwo to sztuka, coś co czyni nas lepszymi. G***o prawda! To tak naprawdę bardzo przyjemny, niezbyt wymagający sposób na zarobienie dużych pieniędzy.

Rozbrajająca szczerość!

(ac)