Mikołaj Roznerski niedawno rozstał się z aktorką Olgą Bołądź. Plotkuje się, że teraz spotyka się z Alicją Bachledą Curuś. Ale aktor nie chce komentować swoich związków. Mikołaj Roznerski właśnie zagrał w nowym filmie "Porady na zdrady". Spytaliśmy więc aktora, co robi, kiedy przestaje kochać i jakie kobiety mu się podobają.

Czyli gdy przestajesz kochać, odchodzisz?

"Zastanawiam się, co ci odpowiedzieć. Już czuję gorące wpisy na portalach plotkarskich. Wydaje mi się, że jak człowiek przestaje kochać, pojawia się pustka. Uważam, że w takiej sytuacji lepiej nie ranić drugiej osoby, więc odchodzę. Gram teraz w komedii romantycznej „Porady na zdrady” coacha, który motywuje pary do rozwiązywania problemów. Jednak tak naprawdę małżeństwo Macieja to fikcja. Spędzają razem wieczory w domu na kanapie, ale już nic do siebie nie czują", mówi.