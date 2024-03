Mikołaj Roznerski dość sporadycznie pojawia się na oficjalnych wydarzeniach. Tym razem jednak zrobił wyjątek, by wziąć udział w szczególnej premierze. Aktor nie odpuścił nawet ścianki, na której nie był jednak sam! Kto mu towarzyszył?

Reklama

Mikołaj Roznerski na premierze z piękną blondynką u boku

W serialu "M jak miłość" nie może narzekać na brak powodzenia u płci przeciwnej, a w życiu prywatnym? Zdaje się, że jest podobnie. Chociaż Mikołaj Roznerski nie ma w zwyczaju opowiadać zbytnio o tematach osobistych, a tym bardziej uczuciowych, nie jest tajemnicą, że ma on za sobą kilka nieudanych relacji.

Mikołaj Roznerski Instagram@mroznerski

Największym echem odbił się jego związek z koleżanką po fachu, Adrianą Kalską, z którą był od 2018 do 2021 roku. Od tamtej pory wszelkie doniesienia nt. jego spraw sercowych to jedynie pogłoski! Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się niepotwierdzone informacje, jakoby Mikołaj nie był już singlem, a jego partnerką została koleżanka jego ex ukochanej, Marty, z którą ma syna Antka. Sam aktor jednak tego nie potwierdził.

Tymczasem 13 marca pojawił się na premierze bajki "Podróże z Albertem" i, co ciekawe, do zdjęć pozował nie tylko sam! W pewnym momencie u jego boku pojawiła się prawdziwa blond piękność - Aleksandra Kisio wraz ze swoimi sami.

Czy Mikołaj i Aleksandra dobrze się znają? Tego nie wiadomo, jednak jak mogliśmy zauważyć, aktor chętnie robił sobie zdjęcia również z innymi gośćmi tego wydarzenia.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Mikołaj Roznerski zaskoczył wyjątkowym kadrem. Nie może się doczekać: "Cudownie"

Mikołaj Roznerski i Aleksandra Kisio na premierze bajki "Podróże z Albertem" AKPA/Paweł Wrzecion