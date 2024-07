Mikołaj Krawczyk wystąpił ostatnio w najnowszym teledysku grupy Chemia do piosenki "List". Aktor wcielił się w nim w żołnierza przebywającego na misji w Afganistanie, który będąc na wojnie z pewnością tęskni za swoją ukochaną. Klip jednak ma ukryty przekaz. Oglądając go dokładnie w kostiumie gwiazdora można zauważyć wyznanie miłosne skierowane do Agnieszki Włodarczyk. Krawczyk na swoim hełmie ma napisane "na zawsze Aga" oraz inicjały A.W.

Włodarczyk i Krawczyk to aktualnie jedna z gorętszych par w show-biznesie. Wszystko przez drobne skandale z udziałem celebrytów oraz nachalne promowanie swojego uczucia w mediach. Jak widać uczucie Agnieszki i Mikołaja cały czas kwitnie, a każda forma aby o tym przypomnieć jest dobra. Ciekawe, czy Krawczyk jest aż takim romantykiem i sam wpadł na pomysł napisania miłosnego wyzwania na hełmie?

