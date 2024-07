Pamiętacie Mikołaja Chamarczuka z "Kuchennych rewolucji"? Jego restauracja, którą prowadzi z siostrą Klaudią, zyskała uznanie Magdy Gessler, ale to nie z tego powodu było o nim głośno. Właściciel Cechowego Baru w Złotowie skradł serca widzów nieprzeciętną urodą. Na Facebooku natychmiast zaroiło się od profili poświęconych urodzie 23-latka, aż w końcu on sam założył własny fanpage, który do dzisiaj polubiło ponad 4 tysiące osób. To jednak nie wszystko.

Reklama

Zobacz: Imponujące ciało Mikołaja z "Kuchennych rewolucji" (zdjęcia)

Poza dobrze prosperującym lokalem, Mikołaj odcina kolejne kupony od popularności. Jak informuje serwis zlotowskie.pl, dzisiaj przystojniak odwiedzi studio "Dzień Dobry TVN". Nie będzie tam jednak opowiadał o rewolucji i zwiększonych obrotach dzięki magii programu, ale przygotuje śniadanie dla prowadzących i telewidzów. Tradycyjnie będzie towarzyszyć mu siostra.

Czy Mikołaj ma szansę zostać gwiazdą?

Zobacz także

Reklama

Mikołaj Chamarczuk podbija sieć: