Pod koniec sierpnia 2024 roku wystartował nowy program śniadaniowy "Halo tu Polsat", który, póki co, emitowany jest jedynie w paśmie weekendowym. Jednak według medialnych doniesień stacja zaczyna już myśleć nad tym, aby rozszerzyć śniadaniówkę na cały tydzień i tym samym móc realnie rywalizować z głównym konkurentem, jakim jest program "Dzień Dobry TVN". Podobno Edward Miszczak myśli już nad ściągnięciem kolejnych znanych twarzy do swojej śniadaniówki, a jedną z nich ma być doskonale znana wszystkim dziennikarka i prezenterka, która przez wiele lat pracowała w TVN.

Właśnie mija miesiąc od rozpoczęcia emisji "Halo tu Polsat". Póki co, w programie możemy oglądać trzy duety prowadzących - Krzysztofa Ibisza i Paulinę Sykut-Jeżynę, Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka. Jeśli jednak stacja zdecyduje się na poszerzenie emisji śniadaniówki na cały tydzień, niewątpliwie będzie potrzeba nowych twarzy.

Jak informuje serwis Pudelek.pl, z tego też względu Edward Miszczak podobno myśli o ściągnięciu do Polsatu byłej gwiazdy TVN, Kingi Rusin! Dziennikarka przez wiele lat była jedną z największych gwiazd "Dzień Dobry TVN", więc z pewnością przyciągnęłaby wielu widzów do "Halo tu Polsat".

Kinga to od lat ulubienica Edwarda. On darzy ją wielkim szacunkiem, również za to, że potrafiła sama zrezygnować z telewizji, a nie na siłę gonić za popularnością. Ściągnięcie Rusin do Polsatu było od zawsze dużym marzeniem dyrektora. Jeśli jednak jakieś wstępne rozmowy już się odbyły, to na pewno towarzyszyła im aura tajemnicy, bo na Ostrobramskiej nikt Kingi nie widział.

- przekazał Pudelkowi pracownik Polsatu