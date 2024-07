Bohaterem jednego z ostatnich odcinków "Kuchennych Rewolucji" nie była tradycyjnie Magda Gessler, bowiem jej show skradł przystojny uczestnik. Tuż po emisji programu internauci chcieli wiedzieć, kim jest seksowny 22-letni Mikołaj Chamarczuk, który prowadzi w Złotowie wraz ze swoją siostrą Bar Cechowa. Fanki szybko odkryły na Facebooku zdjęcia, na których chłopak prezentuje imponującą muskulaturę. Wydaje się, że oto właśnie mamy przed sobą nowego bohatera internetu.

Dostałem takie informacje i przyjmuję to z przymrużeniem oka. Moja dziewczyna nie była chyba szczęśliwa. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie spodziewałem się, że to tak zostanie odebrane. To pewnie dlatego, bo w "Kuchennych rewolucjach" nie było jeszcze tak młodych właścicieli. To, że dbam o figurę to efekt tego, że trenuję sporty walki, walczę zawodowo, trenuję K-1. Zdobyłem mistrzostwo Europy i mistrzostwo Polski. Moja dziewczyna tak jak ja trenuje, biega. Trenuje lekkoatletykę. Świetnie się rozumiemy, może dlatego, że jest spod tego samego znaku zodiaku, co ja, czyli spod strzelca. Jesteśmy ze sobą ponad 2 lata - zdradza w rozmowie z Plotek.pl Mikołaj.