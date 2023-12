6 stycznia w Krakowie Doda zagra kolejny koncert z trasy "Aquaria". Pojawią się na nim goście specjalni i wcale nie mamy na myśli bryskiej, która gościnnie zaśpiewa z gwiazdą. Mowa o... dziewczynach z domu dziecka, które zostały zaproszone przez gwiazdę na to wydarzenie. Palce maczał w tym również... Łukasz Litewka, poseł Lewicy.

Łukasz Litewka jest sensacją tegorocznych wyborów parlamentarnych. Jako lokalny radny z ostatniego miejsca na listach Lewicy uzyskał wynik większy niż sam jej lider, Włodzimierz Czarzasty. Media szybko okrzyknęły go "największym przystojniakiem" wśród posłów, sławę zyskał również dzięki swojej działalności charytatywnej.

I to właśnie z tego powodu skontaktował się z... Dodą! Oboje wpadli na pomysł, by 2024 rok zacząć od wielkiej niespodzianki dla dziewczyn z Domu Dziecka. Zostały one zaproszone na koncert gwiazdy do Krakowa, a potem wspólne zakupy w centrum handlowym. O szczegółach poseł Lewicy poinformował na Instagramie, oznaczając Dodę:

Szanuję ludzi, którzy mają wszystko a potrafią dzielić się i myślą o innych. Wczoraj rozmawiałem z Dodą, której nikomu nie muszę przedstawiać. O czym? O Sejmie? O polityce? Nie, o tym, że chcielibyśmy dać na początek 2024 trochę uśmiechu i wsparcia dzieciom, które na co dzień przebywają w Domu Dziecka. Dorota Rabczewska chciałaby zaprosić na swój najbliższy koncert w Krakowie dziewczyny z Domu Dziecka. Tego samego dnia chcielibyśmy je zabrać na zakupy do centrum handlowego, tak by bez przeszkód i finansowych barier mogły wybrać sobie coś dla siebie. By czuły się swobodnie i by ktoś je wreszcie docenił. Bo najważniejsze to mieć dobre serce.

napisał poseł