Lada moment wystartują pierwsze castingi do piątej edycji "The Voice of Poland". W programie zobaczymy w jury m.in. Edytę Górniak i Justynę Steczkowską, a ich domniemany konflikt stał się ulubionym tematem kolorowej prasy. Spekuluje się nawet, że producenci poprosili diwy, aby te spróbowały się zaprzyjaźnić. Przypomnijmy: Producenci postawili warunek Górniak i Steczkowskiej. To nie będzie dla nich łatwe

Realizatorzy show spodziewają się, że na tzw. "przesłuchaniach w ciemno" ponownie pojawią się setki utalentowanych wokalistów, którzy powalczą o miano najlepszego głosu w Polsce. Wśród nich nie zabraknie też twarzy znanych już z telewizji. Jak donosi blog Agnieszki Jastrzębskiej JastrzabPost.pl, w programie wystąpi Michalina Manios.

Finalistka drugiej edycji "Top Model" nigdy nie ukrywała swoich wokalnych aspiracji, choć jej premierowy numer "GoGo" nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem. Informatorzy serwisu dodają też, że Michalinie marzy się trafienie do grupy Edyty Górniak.



Michalina od dawna marzyła o nagraniu płyty. Po Top Model dostała propozycję, ale później nie udało się jej zrealizować. Dopiero niedawno postanowiła znów zawalczyć o spełnienie muzycznych marzeń i stąd udział w „The Voice”. Nie wiadomo, co zaśpiewa i jak wystąpi, bo castingi jeszcze się nie odbyły. Pewne jest tylko, że bardzo chciałaby dołączyć do grupy Edyty Górniak - mówi Jastrząb Post osoba z produkcji

Poniżej próbka wokalnych możliwości Michaliny. Poradzi sobie w "The Voice"?

