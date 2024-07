Michalina Manios jako jedna z niewielu dziewczyn występujących w programie "Top Model" na dobre zadomowiła się w polskim show-biznesie. Celebrytka pojawia się na większości imprez, dzięki czemu wciąż jest o niej głośno. Ostatnio mogliśmy podziwiać ją na festiwalu Karuzela Cooltury w Świnoujściu.

Reklama

Zobacz: "Chcę nagrać płytę i adoptować dziecko"

Reklama

Michalina Manios od samego początku nie ukrywała jednak, że to nie modeling a śpiewanie jest jej największą pasją. Z pewnością dlatego celebrytka chętnie wzięła udział we wspólnym projekcie z producentem muzycznym Marco, z którym nagrała piosenkę "Go Go". Czy piosenka stanie się hitem tegorocznych wakacji? Posłuchajcie i oceńcie sami: