Michał Wiśniewski przez długie lata kojarzony był jako wokalista popularnego zespołu Ich Troje. Na fali popularności grupy, postanowił wykorzystać swoje "pięć minut" i sprzedał mediom całe swoje życie prywatne, w efekcie czego doczekaliśmy się show w którym on i jego rodzina byli głównymi bohaterami. Kiedy muzyka zeszła na dalszy plan to właśnie dzięki skandalom i kolejnym małżeństwom próbował zaistnieć w show-biznesie. Ostatnio udało mu się to za sprawą pewnej imprezy.

Kilka dni temu na profilu Michała na Facebooku znalazły się zdjęcia świadectw szkolnych jego dzieci - Fabienne i Xaviera. Dumny tata postanowił pochwalić się osiągnięciami swoich pociech, które ukończyły klasy ze świetnymi wynikami - w przeciwieństwie do Wiśniewskiego. Muzyk niezbyt miło wspomina swoje szkolne lata, o czym pisze w krótkiej notce.



To raz jeszcze czas się pochwalić, bo i jest czym ... O takim świadectwie w czwartej i piątej klasie mogłem tylko pomarzyć :) Dobiłem do kujonów dopiero w siódmej i ósmej klasie ... I nie zapomnę czwartej klasy i mojej ukochanej (z perspektywy czasu) pani Jaworskiej od matematyki. Nie zapomnę jak napisała na tablicy: Wiśniewski nam powie ile to jest pierwiastek z czterech = Zastygłem, a ona: Dwa pączki Wiśniewski i Dwa Pączki Wiśniewski - a ja tak się bałem, że nie mogłem wydusić z siebie słowa. I drugie: Bardzo dobrze Pani Wiśniewski, Rewelacyjnie, poprawiasz się, 3 z dwoma. - czytamy.

Gratulujemy zdolnych dzieci.

