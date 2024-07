Wiele w polskim show-biznesie było głośnych rozstań i prania publicznie brudów po rozwodach. Są jednak przypadki gwiazd tak wyjątkowe w tym aspekcie, że zasługują chyba na swoją własną kategorię. Mowa oczywiście o Michale Wiśniewskim i Magdzie Femme. Byli małżonkowie regularnie obrzucają się błotem na łamach mediów. Przypomnijmy: "Pokazywanie się z Tobą szkodzi. Odwal się!"

Wydawało się ostatnio, że sytuacja chwilowo się uspokoiła i może nie było mowy o całkowitym zakopaniu topora wojennego, to chociaż o krótkiej przerwie bez wzajemnego obrażania. Nic z tego. Wiśniewski udzielił ostatnio kolejnego wywiadu w ramach promocji swojej nowej płyty i w rozmowie znów pojawił się wątek Magdy Femme. Tym razem Michał nawiązał do byłej żony w kontekście... brania narkotyków.

Raz wziąłem tabletkę LSD i ożeniłem się z Magdą Femme. No kurwa. Nie mogę. To mi nie służy. Pięć lat mnie ten tabletek kosztował. To nie był tabletek, tylko jakiś plasterek. Skandal. Nie bierzcie tego - powiedział w programie "20m2 Łukasza".