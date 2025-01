Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Wiśniewska i polski astronauta Sławosz Uznański stanęli na ślubnym kobiercu na początku nowego roku. Para miała skromną uroczystość w najbliższym gronie, a huczne świętowanie odbędzie się kiedy to Uznański wróci z misji z kosmosu. Spójrzcie tylko na ich ślubne kadry!

Posłanka Aleksandra Wiśniewska wzięła ślub z polskim astronautą

Aleksandra Wiśniewska to jedna z najmłodszych posłanek Koalicji Obywatelskiej, znana ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne. Reprezentuje nowoczesne podejście do polityki, a jej działalność publiczna często koncentruje się na prawach człowieka i inicjatywach społecznych.

Posłanka jest również działaczką humanitarną i córką znanego biznesmena Radosława Wiśniewskiego. W 1995 roku ojciec posłanki założył spółkę Redan, która zajmuje się dystrybucją odzieży. Kilka lat później Wiśniewski zajął 51. miejsce na liście najbogatszych Polaków z majątkiem 290 mln zł w rankingu tygodnika "Wprost".

Związek Aleksandry Wiśniewskiej i Sławosza Uznańskiego to historia miłości łączącej światy polityki i nauki. On – wybitny naukowiec i astronauta, ona – zaangażowana polityczka, oddana służbie publicznej. Ich wspólna pasja do nauki, zmian społecznych i odkrywania nowych możliwości sprawiła, że stworzyli wyjątkowy związek.

Na Instagramie para pochwaliła się swoimi ślubnymi kadrami i oznajmili, że powiedzieli sobie "tak" w czwartek w swoim rodzinnym mieście w Łodzi. Ślubu udzieliła im prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Wraz z @aleksandrakwisniewska i naszymi rodzicami, Mają Marquardt-Uznańską i Piotrem Uznańskim & Piengjai i Radosławem Wiśniewskimi, chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi. Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielenie nam ślubu. – czytamy na Instagramie.

Okazuje się bowiem, że na wesele para młoda będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Sławosz Uznański jako drugi Polak w historii, poleci w kosmos już w tym roku. Dopiero jak astronauta wróci z misji, odbędzie się ich ceremonia weselna.

Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś. Mając nadzieję na przychylność losu chcemy razem kochać, starać się z pokorą rozumieć świat, czynić dobro, i na miarę naszych możliwości — służyć ludziom, Polsce i Europie. I świętować nasze wesele w większym gronie rodziny i przyjaciół po powrocie Sławosza z misji. Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy – czytamy dalej.

Gratulujemy młodej parze i życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia!

