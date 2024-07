Półfinał Eurowizji, w którym występowała Polska zakończył się dla nas bardzo pomyślnie. Monika Kuszyńska zaprezentowała swój singiel, który wszystkim się spodobał. Po zakończeniu artystka dostała ogromny aplauz. Zobacz: Tak Kuszyńska zaśpiewała w półfinale Eurowizji. Dała z siebie wszystko

Dzisiaj najważniejszy dzień trwającego konkursu. Opinie na temat szans Polski na wygraną są bardzo podzielone. Nie da się jednak ukryć, że Polacy pokładają wielkie nadzieje w występie Kuszyńskiej. Michał Wiśniewski jednak uważa, że nie mamy szans na sukces, ponieważ piosenka artystki jest nijaka. Przyznał to w najnowszym wywiadzie dla pisma LOOK!:

Szanse są żadne. To moje subiektywne zdanie. Ja Monikę bardzo szanuję, jeśli chodzi o popkulturę. Ale generalnie to piosenka z cyklu „żadna”. Takich piosenek jest milion. Najgorszą rzeczą dla Moniki, jaka mogłaby się zdarzyć, to taka, że niepełnosprawność pomaga jej w osiągnięciu wyniku. Przesłaniem Moniki jest, że będąc niepełnosprawnym, można być w pełni sprawnym. To w sporcie możemy robić paraolimpiadę, ale nie w śpiewie. Ja ją sobie bardzo cenię, bo to na pewno osoba, która nie śpiewa z przypadku, natomiast nie oferuje też czegoś, czego nie słyszałbym już milion razy. Nie ma co się pastwić nad osobą, która jest przedostatnia u bukmacherów. Co nie znaczy, że nie postawię 5 euro, bo jak się zdarzy cud, to będę milionerem.