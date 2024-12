W wieku 96 lat zmarł Jan Słaby, jedna z najważniejszych postaci w historii wrocławskiego sportu. Trener, który przez dekady rozwijał młode talenty piłkarskie, pozostawił po sobie wyjątkowe dziedzictwo. Jan Słaby był jednym z najstarszych czynnych zawodowo trenerów.

Reklama

Smutny dzień dla polskiego sportu. Nie żyje legenda

Jan Słaby był znaną i szanowaną postacią w środowisku sportowym Wrocławia. Urodzony w 1928 roku, przez lata pełnił rolę trenera piłki nożnej, wychowując kolejne pokolenia młodych sportowców. Jego działalność trenerska wyróżniała się oddaniem, pasją i wyjątkowym podejściem do pracy z młodzieżą. Jako jeden z najstarszych trenerów na świecie, zdobył uznanie nie tylko w lokalnym środowisku, ale także w szerszym gronie miłośników sportu. Był symbolem zaangażowania i miłości do piłki nożnej. W trakcie swojej kariery związany był m.in. ze Ślęzą Wrocław, Piastem Pilczyce, Polonią Jelenia Góra, Śląskiem Wrocław, a także z Parasolem Wrocław.

Jan Słaby był jednym z najstarszych aktywnych trenerów na świecie - mając 90 lat, trenował grupę seniorów. Mimo wieku nie porzucił swojej miłości do sportu. Jego podejście do pracy wyróżniało się ogromną cierpliwością, życzliwością oraz zdolnością do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Informacje o śmierci legendarnego trenera podał m.in. MKS Parasol Wrocław.

W wieku 96 lat zmarł dziś Trener Jan Słaby. Żegnaj Legendo - napisało w poście na Facebooku.

Z kolei WKS Śląsk Wrocław napisał:

Zasłużony szkoleniowiec, legenda sportowego Wrocławia, do niedawna prawdopodobnie najstarszy aktywny trener na świecie. Człowiek, który kochał sport - z wzajemnością - napisano.

Informacja o śmierci Jana Słabego wywołała poruszenie w środowisku sportowym. Wielu jego byłych podopiecznych i współpracowników wyraziło żal i wspominało go jako wyjątkowego człowieka, który miał ogromny wpływ na ich życie.

Wspaniały człowiek, mialem zaszczyt trenować w Budowlani Wrocław. Na zawsze w pamięci - żegnaj TRENERZE. .

Wspaniały człowiek i trener o wielkim sercu. Wyrazy współczucia dla rodziny i spoczywaj w pokoju trenerze

Legenda. A przede wszystkim niezwykły człowiek. W każdym z nas jest, jaka część jego nauk i stylu bycia. Kondolencje dla rodziny i najbliższych. Do zobaczenia na niebiańskich murawach. - wspominają Słabego osoby, które miały okazje go poznać.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje. Ostatnio informowaliśmy również o śmierci byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka, Eweliny Ślotały. Autorka książek miała zaledwie 35 lat.

Reklama

Zobacz także: Ewelina Ślotała nie żyje. Jej związek z Jakubem Rzeźniczakiem był owiany tajemnicą, dopiero po rozstaniu wyznała prawdę