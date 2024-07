Za nami drugi półfinał Eurowizji 2015. Na scenie pojawiło się 17 artystów z różnych krajów, którzy zaprezentowali swoje utwory. Niestety tylko 10 z nich mogło wejść do ścisłego finału. Zobacz: Za nami drugi półfinał Eurowizji 2015. Czy Polska przeszła dalej?

Nasza reprezentantka, Monika Kuszyńska, pojawiła się na scenie jako ostatnia. Artystka wykonała swój piękny utwór "In the Name of Love". Występ był bardzo wzruszający, a wokalistka dała z siebie wszystko. Ewidentnie włożyła całe serce i energię, aby zaśpiewać i wypaść jak najlepiej. Dodatkową oprawą był wspaniałe chórki, który stanowił idealne tło, a także przepiękna biała suknia Moniki z trenem.

Jak Wam się podobał występ?

