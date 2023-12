Ostatnie miesiące nie są łaskawe dla Michała Wiśniewskiego, dlatego nic dziwnego, że postanowił zabrać najbliższych i wyjechać na urlop, by w końcu móc nabrać wiatru w żagle. Niestety... nawet w czasie wakacji nie może cieszyć się spokojem. Wyjawił niepokojące wiadomości, jakie otrzymuje.

Odkąd Michał Wiśniewski został skazany, stale króluje na językach. Muzyk mierzy się z poważnym kryzysem wizerunkowym, chociaż stara się nie pokazywać po sobie zmartwienia i z podniesioną głową patrzeć w przyszłość. Zapowiedział również, że jeśli będzie taka konieczność, z pewnością siebie odsiedzi wyrok. Poza tym robi wszystko, by żyć normalnie i przede wszystkim, by nie zaniedbywać najbliższych. Kilka dni temu nawet razem z Polą i dziećmi wyjechał na wakacje. Spokój zakłóciły mu jednak natarczywe maile.

Zobacz także: Pełnomocnik Michała Wiśniewskiego zabrał głos po wyroku. "Jest osobą niewinną"

Lider Ich Troje zwrócił się do fanów za pośrednictwem InstaStory i przekazał, że niebawem powróci do większej aktywności w mediach i na scenie. To jednak nie był główny powód, dla którego postanowił przerwać swój wieczorny odpoczynek. Michał Wiśniewski wyjawił, że od pewnego czasu otrzymuje dziwne maile od niejakiej Kasi R. Kobieta już lata temu nękała wokalistę, a wtedy biegli sądowi ocenili, że chociaż psychofanka zagraża zdrowiu i życiu artysty, wymiar sprawiedliwości nie może nic zrobić, "dopóki go nie skrzywdzi". Teraz powróciła, a w niektórych wiadomościach przedstawia się jako "opiekun prawny" Michała.

Przesłane przez nią maile są niepokojące, a momentami nawet przyprawiają o ciarki. W jednym z nich Kasia R. pisze o tym, że "zezwala Michałowi Wiśniewskiemu na pracę i zabrania udzielania wywiadów", natomiast w kolejnym opisuje katastrofę lotniczą.

Dostajemy bardzo dziwne maile, niektóre są aż zatrważające. Z jednej strony można przesunąć to na żart, ale na taki dosyć dziwny i niewygodny. Z drugiej strony Pola pyta, dlaczego pokazuję maila od Kasi R. Bo, szczerze powiedziawszy, nie jesteśmy w stanie już z tym walczyć. Już nie wiem, co mamy zrobić. Nie chcemy robić nikomu krzywdy. Należałoby to zgłosić, ale jak zgłosimy, to okaże się za chwilę, że zaraz znowu będzie szpital. Nie wiemy, co mamy robić... Macie pomysły, kto mógłby zainterweniować w tej sprawie?

- żali się Michał.