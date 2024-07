Program "Mali Giganci" powoli dobiega końca, ale nie da się ukryć, że wzbudził on sporo kontrowersji. W końcu postanowiła się odnieść do negatywnych opinii Agnieszka Chylińska, która zasiada w jury programu. Zobacz: Agnieszka Chylińska odpowiada na krytykę Małych Gigantów: To uczciwy program

Teraz głos zabrał także Michał Szpak, z którym okazję miała porozmawiać nasza reporterka Iwona Piotrowska. Artysta sam zaczynał swoją przygodę z karierą muzyczną od udziału w talent show, czyli w "X Factor". Muzyk przyznał, że może zechciałby wziąć udział w "Małych Gigantach", jakby miał 9 lat i świadomość jakie są konsekwencje pokazania się w nim. Wskazał też na pewne niebezpieczeństwa z tego wynikające:

Patrząc z perspektywy rodzica to jest to bardzo niebezpieczne dla tego dziecka, bo jeśli ono będzie wychwalane, będzie cały czas żyło w świadomości, że jest wyjątkowe to może nie zrozumieć tego, że jak zgasną światła te programu i nie będzie już tak bardzo chwalone, to może być im bardzo przykro. A dzieciom chyba trudno to wytłumaczyć, więc teraz rola rodziców, żeby tłumaczyć temu dziecku, że to jest przygoda.





