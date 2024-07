1 z 6

Michał Szpak zwycięzcą polskich preselekcji na Eurowizję 2016! Podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w Sztokholmie wokalista zaśpiewa swój utwór "Color Of Your Life". W polskich preselekcjach Michał Szpak pokonał aż 8 artystów - m.in. Margaret oraz Edytę Górniak!

Zobaczcie, jak wyglądała jego reakcja na zwycięstwo!

Michał Szpak jedzie na Eurowizję 2016!

Michał Szpak na Eurowizji 2016 zaprezentuje piękną balladę "Color of Your Life". Muzykę napisał do niej Andy Palmer, zaś słowa Kamil Varen. Piosenka ma już ponad 1,3 mln wyświetleń na YouTubie!

Kiedy Artur Orzech i Monika Kuszyńska ogłosili wyniki, Michał Szpak nie umiał ukryć swojego zaskoczenia. Miał tyko chwilę na przemówienie, więc podziękował w nim wszystkim fanom za oddane głosy. Zdążył jednak przytulić się z Margaret, która była faworytką konkursu od samego początku.

Michał Szpak swoją karierę zaczął w 2011 roku w programie "X-Factor", gdzie zajął 2. miejsce. Dzięki swojemu wyrazistemu wizerunkowi szybko zdobył sławę i popularność. Wziął udział w trzynastej edycji programu "Taniec z gwiazdami" w TVN, gdzie zajął 5. miejsce. W 2013 roku wygrał Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze, zaś w 2015 - koncert premier w Opolu.

Piosenka "Color Of Your Life" promuje jego album "Byle być sobą".

Zobaczcie, jak wyglądało jego zwycięstwo podczas polskich preselekcji!

Michał Szpak na polskich preselekcjach - występ.

Tekst piosenki Michała Szpaka - Color of Your Life:

1.When loneliness is knocking on your door

everything you loved just disappears

and when you feel that everything is lost

you need to know

there's no life without tears

Ref. Tell me black or white

what color is your life

try to ask your heart

who you really are

2. No one is

forever beautiful and young

everything you know

just disappears

fame and gold are nothing you can be sure

when there is no love in your heart

the choice is yours

who you really want to be

don't be afraid of your destiny

so when you feel

that everything is lost

you need to know

there's no life without fear

Ref. Tell me black or white

what color is your life

try to ask your heart

who you really are

Every day we must fight with the wind

we have to live

all these things are just empty desire

'couse ther's no smoke without fire

Ref. Tell me black or white

what color is your life

try to ask your heart

who you really are

Ref. Tell me black or white

what color is your life

try to ask your heart

what color is your life