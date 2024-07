Michał Szpak rezygnuje z występu na Festiwalu w Opolu. Artysta zamieścił na swoim oficjalnym profilu oświadczenie, w którym poinformował, że w tym roku nie zagra koncertu na opolskiej scenie. To kolejna gwiazda, która po Maryli Rodowicz, Kayah, Katarzynie Nosowskiej, Kasi Popowskiej i zespole Audiofeels postanowiła odmówić występu na festiwalu, organizowanym przez Telewizję Polską. Niedługo po Michale Szpaku, podobne oświadczenie wydał również Grzegorz Hyży, a także Andrzej Piaseczny!

Michał Szpak poinformował fanów o swojej decyzji za pośrednictwem Facebooka. Opublikował krótki wpis, nieuzasadniając swojej decyzji.

Wpis Grzegorza Hyżego również nie pozostawia wątpliwości. Piosenkarz nie zaśpiewa w tym roku w Opolu.

Lista gwiazd, które rezygnują z występów w Opolu wydłuża się z dnia na dzień. Kto jest dołączy do tej grupy?

AKTUALIZACJA: Z udziału w Festiwalu w Opolu zrezygnował również Andrzej Piaseczny, którym na opolskiej scenie miał świętować 25-lecie swojej kariery.

Ci z Was, którzy towarzyszą mojej artystycznej drodze od wielu lat, wiedzą jak ogromnie cieszyłem się na świętowanie z Wami Jubileuszu 25 lecia. Na dzielenie się radością z muzyki w miejscu do tego idealnym, tam gdzie rodziły się największe talenty i gdzie składano hołd pamięci artystów, którzy przemijają pozostawiając w nas najpiękniejsze dźwięki. W Opolu, prawdziwej stolicy piosenki. W Opolu, gdzie artyści zawsze stali ponad podziałami.

Do ostatniej chwili miałem nadzieję na to, że tak właśnie się stanie że i tym razem muzyką uda nam się przezwyciężyć tak głęboki podział w naszej Ojczyźnie. Pozwólcie proszę, że dalej będę nosił w sobie tę naiwność, która jest jak mi się wydaje częścią każdej wrażliwej natury. Nie mogę jednak pozostać głuchy, na to co dzieje się wokół tegorocznej edycji festiwalu i wiem, że wielu moich Przyjaciół oczekuje ode mnie gestu solidarności, gestu przyzwoitego człowieka, którym zawsze byłem i będę.

Podjąłem zatem decyzję o wycofaniu swojego udziału z 54 KFPP w Opolu. Proszę wszystkich którzy cieszyli się wraz ze mną na mój pierwszy, opolski recital o zrozumienie i wsparcie.

Do zobaczenia na koncertach.

Wszystkiego dobrego Przyjaciele! - napisał Piasek na Facebooku.