Kolejni artyści rezygnują z Opola! Tym razem chodzi o zespół AudioFeels, który miał pojawić się na jubileuszu Maryli Rodowicz. W związku z ostatnimi kontrowersjami członkowie grupy z bólem rezygnują ze swojego gościnnego udziału. Co piszą?

A wszystko zaczęło się od zamieszania z Kayah. Władze TVP nie chciały ponoć, aby artystka pojawiła się w Opolu, a to wszystko przez jej zaangażowanie m.in. w udział w marszach KOD-u. Choć prezes TVP, Jacek Kurski, zapewniał, że władze nie ingerują w dobór artystów, Kayah zrezygnowała z udziału w Opolu. Zaraz za nią zrobiła to również Kasia Nosowska. Nawet sama Maryla Rodowicz zastanawiała się, czy powinna wziąć udział, ostatecznie jednak wydała oświadczenie, że wystąpi w Opolu, bo "politycy odchodzą, muzyka zostaje". Takiego zdania nie podzielają jednak członkowie grupy AudioFeels, którzy w swoim oświadczeniu informują o powodach swojej decyzji:

Zespół liczył, że Rodowicz przełoży świętowanie swojego jubileuszu i zrezygnuje z Opola:



Nie umiemy opisać jak bardzo cieszyliśmy się na występ na tegorocznym Opolu, w dodatku na jubileuszu Maryli Rodowicz, artystki którą cenimy, oraz artystki której słuchali w tym kraju wszyscy, również i nasi rodzice. Tym bardziej nie umiemy opisać jak bardzo jest nam przykro, że musimy z występu zrezygnować. Zwlekaliśmy z tą decyzją dość długo licząc, że Pani Maryla stanie solidarnie w obronie artystów i wolności artystycznej i odwoła swój jubileusz w Opolu, zorganizuje go w innym miejscu i czasie. Niestety tak się nie stało. W tegorocznym Opolu jest coraz mniej muzyki i coraz więcej polityki. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu, zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której absolutnie nie chcieliśmy nigdy się znaleźć. Jedyne wyjście i jedyna decyzja, jaką możemy obecnie podjąć to rezygnacja z naszego występu i odcięcie się od całego zamieszania. Pani Marylo - gratulujemy pięknego jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej, życzymy kolejnych lat pełnych muzyki. - piszą.