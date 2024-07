We wczorajszym odcinku Dzień Dobry TVN pojawili się Mateusz Maga i Madox. Model, który rozpoczął swoją przygodę z show-biznesem w programie Top Model i piosenkarz opowiedzieli o reakcji społeczeństwa na ich oryginalną urodę. Androgeniczny wygląd celebrytów od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji i negatywnych komentarzy. Niestety, chwilę po zakończeniu rozmowy w śniadaniowym programie Maga i Madox po raz kolejny stali się ofiarami hejtu. Filip Chajzer zamieścił wówczas wpis na swoim profilu na Facebooku w którym wyśmiewa modela i wokalistę. Zobacz: Chajzer o Madoxie i Madze: Jak mam wytłumaczyć dziecku, co to znaczy być mężczyzną?

Na słowa kolegi ze stacji postanowił odpowiedzieć Michał Piróg, który w sieci zakpił w Chajzera. Juror "You Can Dance' stanął w obronie Madoxa i Magi.

- No właśnie. Nie jest lekko wytłumaczyć dziecku, kim jest prawdziwy mężczyzna zwłaszcza, kiedy w domu brak takiego przykładu.... Panie Chajzer- pan poszuka, może się kiedyś uda- czytamy na Facebooku.

Czyżby szykowała się wielka wojna pomiędzy Chajzerem a Pirógiem. Co sądzicie o wpisie dziennikarza?

