Michał Piróg odpowiada na słowa Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz TVN w rozmowie z Playboy.pl nazwał tancerza "zdesperowanym przebierańcem", któremu zależy na stałym rozgłosie. Gwiazdor "You Can Dance" odniósł się do jego słów na Facebooku. Co napisał?

Reklama

Konflikt Kuby Wojewódzkiego i Michała Piróga!

Kuba i Michał od dawna dogryzają sobie w mediach. A poszło o pamiętny wywiad tancerza sprzed paru lat w którym opowiadał o kryptogejach w polskim show biznesie, sugerując, że Wojewódzki jest jednym z nich. Wówczas gwiazdor TVN nazwał Piróga "faszystowskim gejem homofobem". Po latach Wojewódzki znów wraca do tej sprawy. W niedawno udzielonym wywiadzie tłumaczył, skąd ciągłe podejrzenia, że jest homoseksualistą. Kuba ponownie uderzył w Michała:

On mi pachnie zdesperowanym przebierańcem. Gotów jest przyznać się do wszystkiego, żeby tylko o nim napisali. Jak mu miesięcznik „Dziecko” zaproponuje rozkładówkę, to im wmówi, że jest dzieckiem. Bardzo chce być kontrowersyjny, ale w tej konkurencji przegrywa nawet ze strażą miejską. Nie chce zresztą o nim za dużo mówić, bo dosyć dawno doszliśmy do porozumienia. Porozumieliśmy się, że się nie szanujemy - mówi Kuba.

Co na to Michał Piróg? Tancerz zaznacza na samym początku, że Kuba jest w błędzie, ponieważ on go szanuje. Następnie w ironiczny sposób zwraca uwagę na język nienawiści, który stosuje Wojewódzki:

Błąd drogi Kubo ja Pana szanuje, zarówno za poglądy, chociaż nie mogę się z nimi w większości zgodzić, za siłę i wiarę w siebie samego, za samouwielbienie i wypaczone spojrzenie na świat. Patrzę z podziwem jak walczy Pan o "kraj ludzi myślących" wylewając pomyje na innych szukając tym samym poklasku od mówiących w Pana zaadaptowanym językiem większości nienawidzącej. Podziwiam nawet ze tę desperację w dążeniu do bycia mentorem. Tym się różnimy że ja jestem człowiekiem który robi swoje i jest kim jest a klaunem i jak Pan to ujął przebierańcem zawsze był Pan. No bo chyba na tym polega Pański niewyuczony zawód show mena ??? Szanuję bo każdy ma prawo zbłądzić nawet Pan … Pozdrawiam serdecznie i proszę pamiętać od samouwielbienia do szaleństwa jest cienka granica. Upadały już większe gwiazdy i się podnosiły, ale prosze zauważyć, że podnosiły się będąc młodymi.

Czujemy, że to nie koniec afery z udziałem Kuby! Na ostry wywiad dziennikarza odpowiedzieli już Małgorzata i Radosław Majdanowie, którzy chcą my wytoczyć proces!

Zobacz także

Zobacz także: Kuba Wojewódzki bardzo OSTRO o Małgorzacie Rozenek: "Weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej". Przesadził?

Michał Piróg odpowiada Kubie Wojewódzkiemu!

East News

Reklama

Kuba Wojewódzki udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla playboy.pl.