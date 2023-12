Tego nie spodziewał się chyba nikt! Okazuje się, że Darek z "Rolnik szuka żony" wysłał wiadomość do uczestnika poprzedniej edycji, w której wyraźnie nie ukrywa żalu za komentowanie tego, co działo się w finale dziesiątego sezonu programu. Tomek podczas relacji na InstaStories pokazał bardzo ostrą wiadomość, jaką dostał o uczestnika jubileuszowej odsłony "Rolnik szuka żony".

Reklama

Darek z "Rolnik szuka żony" wyśmiał byłego uczestnika

W wielkim finale dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" wielkich emocji i zwrotów akcji nie brakowało. Fani nie ukrywali rozczarowania, kiedy dowiedzieli się, co wydarzyło się m.in. u Darka. Okazało się bowiem, że Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę, a przed kamerami zdradził zaskakujące powody swojej decyzji.

Po emisji finału w sieci zawrzało. Joanna z 8. edycji "Rolnik szuka żony" zmiażdżyła Darka, a głos w sprawie rolnika zabrali również inni uczestnicy hitu TVP. Wśród komentujących znalazł się Tomek z przedostatniego sezonu.

Ciężko oglądało się ten odcinek, naprawdę przykro widzieć takie zachowanie... Brak słów napisał pod nagraniem z Darkiem i Nicolą.

Zobacz także: Nicola z „Rolnik szuka żony” wstawiła nagranie skierowane do Darka. Utarła mu nosa?

SCREEN ROLNIK SZUKA ŻONY TVP

Darek z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" do tej pory nie zabrał głosu po finale, ale wygląda na to, że ma ogromny żal do Tomka za jego komentarz. Uczestnik dziewiątego sezonu pokazał, jaką wiadomość otrzymał od Darka!

Ty tiktoker nie ośmieszaj się tymi komentarzami bo jak ja Ciebie skomentuję to Ci naprawdę nie będzie miło czytamy w relacji na InstaStories.

Tomek krótko skomentował wiadomość od Darka.

Pamiętajcie proszę, że między hejtem a krytyką jest cienka granica, której nie warto przekraczać napisał Tomek.

Instagram @swietokrzyskirolnik

Reklama

Jesteście zaskoczeni? Myślicie, że Darek zabierze głos i odniesie się do wiadomości, jaką wysłał Tomkowi?