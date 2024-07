Nie milkną echa głośnego wywiadu Michała Piróga dla "Wprost". Celebryta poruszył w nim temat ukrytych gejów w polskim show-biznesie i przy okazji wymienił kilka nazwisk, co szybko zinterpretowano jako listę potencjalnie "podejrzanych". Wśród nich nie brakowało osób z pierwszych stron gazet, co zmusiło potem Michała do odkręcania całej historii. Przypomnijmy: Damięcki jest gejem? Piróg skomentował plotki

Najwięcej emocji wzbudziła jednak wypowiedź Piróga o rzekomym romansie Kuby Wojewódzkiego i Tomasza Kammela. Jego zdaniem, takie plotki od lat krążą w środowisku, ale po weryfikację tej informacji odsyłał już do samych zainteresowanych. Na reakcję Wojewódzkiego nie trzeba było długo czekać. Showman tradycyjnie już postanowił odpowiedzieć w swojej rubryce "Mea Pulpa" w Polityce.



Michał Piróg, zadeklarowany tancerz, pół-Żyd i cały gej, postanowił coś, czego nie chcieli postanowić inni, i w tygodniku 'Wprost' zmajstrował swoją listę Wildsteina. Gejów, którzy powinni się ujawnić, bo Michał nie lubi, jak się ukrywają. Damięcki, Rozmus, Ibisz, Kammel i Wojewódzki. Gej homofob ścigający innych gejów. Cudowny sen prawicy - podsumował Kuba.

