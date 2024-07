Wywiad Michała Piróga o ukrytych gejach w polskim show-biznesie otworzył swoistą puszkę pandory. Od ponad dwóch tygodni choreograf musi tłumaczyć się z wypowiedzianych słów i plotek, które podsycił w rozmowie z "Wprost". Oberwało mu się też od wymienionych w kontekście homoseksualizmu kolegów, a najmocniej zareagował chyba Wojewódzki. Przypomnijmy: Wojewódzki i Kammel mieli romans? Kuba odpowiada na zarzuty Piróga

Kuba postanowił odnieść się też do całej sprawy podczas wczorajszego odcinka swojego programu. W trakcie rozmowy z Honoratą Skarbek pozwolił sobie na wtrącenie dość ostrych słów pod adresem Piróga. Po raz kolejny nazwał go gejem-homofobem, używając do tego jeszcze mocniejszego epitetu.

Pojawił się w Polsce gej-homofob. Czyli Michał Piróg, faszystowski gej-homofob, który nie lubi innych gejów. Dupy mu się skończyły? - skwitował krótko Wojewódzki.

Na odpowiedź Piróga nie trzeba było długo czekać. Tuż po zakończeniu show Wojewódzkiego, Michał umieścił stosowną notkę na swoim Facebooku.

Kuba Wojewódzki nazwał mnie dzisiaj "faszystowskim gejem homofobem" wydaje mi się, że Kuba nie rozumie podstawowych słów. Proponowałbym aby sprawdził w słowniku języka polskiego trzy hasła : a) homofobia b)Faszyzm c)gej… potem będę mógł z nim porozmawiać - skomentował choreograf.

To jakiś początek nowej wojny w show-biznesie? Kuba aż tak wkurzył się za plotki o romansie z Kammelem?

