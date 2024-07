Michał Malinowski przez lata uchodził za jednego z najgorętszych polskich aktorów młodego pokolenia. Ku zaskoczeniu fanów, u szczytu popularności postanowił nagle wycofać się ze światła reflektorów i porzucić aktorstwo na rzecz swojej nowej, wielkiej pasji. To nie koniec zmian w jego życiu! Na najnowszych zdjęciach artysta jest nie do poznania!

Choć Michał Malinowski zagrał m.in. w takich kultowych filmach, jak "Ułaskawienie", czy "Jak poślubić milionera?", to właśnie rola przebojowego łamacza kobiecych serc - Norberta z serialu "Na Wspólnej" przyniosła mu najwięcej fanów. W 2017 roku artysta brał udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie u boku Agnieszki Kaczorowskiej wytańczył piąte miejsce. I gdy wydawać by się mogło, że od tego czasu jego kariera nabierze jeszcze większego tempa, zaledwie dwa lata później aktor wycofał się z show-biznesu. W 2019 roku Michał Malinowski sam zbudował łódź, którą postanowił zwiedzać świat.

- Po prostu przyszedł czas, żeby zmierzyć się z czymś nowym, żeby dalej się rozwijać, żeby iść przed siebie. To była bardzo trudna decyzja. Nie jest łatwo z dnia na dzień rzucić to wszystko, fajną pracę, którą lubiłem, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie poczucie bezpieczeństwa. Czasami trzeba się od tego odciąć, by móc się dalej rozwijać - wyznał wówczas w rozmowie z "Super Expressem".