Pamiętacie serialowego Wojtusia z "M jak miłość"? Zobaczcie, jak się zmienił Feliks Matecki!

Jak dziś wygląda Antoni Borowski? Młody aktor razem z bratem bliźniakiem w 2012 roku dołączył do obsady serialu "Przyjaciółki". Antoni Dąbrowski miał zaledwie 7 lat kiedy po raz pierwszy zagrał Stasia Strzeleckiego, syna Anki i Pawła. Produkcja Polsatu w ekspresowym tempie stała się jednym z największych telewizyjnych hitów i jest kontynuowana do dziś. W tym roku Antoni Borowski kończy 16 lat i jest naprawdę przystojny! Musicie zobaczyć jego najnowsze zdjęcia. Jak dziś wygląda serialowy Staś z "Przyjaciółek"? Antoni Borowski i jego brat bliźniak Kajetan, który zagrał Franka Strzeleckiego (serialowy Franek zginął w katastrofie samolotu) zadebiutowali w "Przyjaciółkach" dziewięć lat temu. Szybko się okazało, że Antek i Kajtek są wnukami znanego polityka, byłego marszałka Sejmu, Marka Borowskiego. Przyjemnie jest mi oglądać ich w telewizji. Często pytają, jak wypadli, czy było dobrze. Ja im mówię, że świetnie! Politykę jako zawód bym im odradzał, ale nie wiem, co wybiorą. Może aktorstwo? Sport? Czas pokaże. Dbamy przy tym, aby Kajtkowi i Antkowi woda sodowa nie uderzyła do głowy- Marek Borowski mówił kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem". Antoni Borowski do dziś występuje w hicie Polsatu, a w sieci co jakiś czas publikuje swoje prywatne zdjęcia. Jak po latach wygląda Antoni Borowski z "Przyjaciółek"? Młody aktor ma już 16 lat i wyrósł na niezłego przystojniaka! Zobaczcie sami, jak dziś prezentuje się serialowy Staś Strzelecki, czyli Antoni Borowski! Antoni Borowski ma już 16 lat!