Program "Love Never Lies" to reality show dostępne na Netflixie, w którym pary poddawane są testowi szczerości. Następnie osobno udają się do willi pokus, gdzie ich wierność i zasady zostają wystawione na próbę. Jedną z tych pokus w 3. sezonie był Logan, który umilał czas Kasi. Mężczyzna imponował nie tylko urodą, ale i wyrzeźbioną sylwetką. Jednak nie zawsze tak było! Uczestnik show właśnie pokazał, jak wyglądał kiedyś.

Tak zmienił się Logan z "Love Never Lies"

Logan wziął udział w 3. sezonie "Love Never Lies", w którym był jednym z pokus dla uczestniczki Kasi, która była notorycznie zdradza przez swojego męża. Uczestniczka show znacznie otworzyła się przez mężczyzną i nie ukrywała, że dzięki niemu miło spędziła czas. Uczestnik show na co dzień jest tancerzem erotycznym i może pochwalić się wyrzeźbioną sylwetką. Niczego mu nie brakuje, choć jeszcze jakiś czas temu wyglądał zupełnie inaczej.

Na swoim Instagramie Logan umożliwił zadawanie pytań przez internautów. Jedno z nich brzmiało: "Co go przekonało do wystąpienia w programie". Uczestnik show wyznał, że jego metamorfoza wewnętrzna i zewnętrzna, która wiele zmieniła w jego życiu.

W pewnym momencie życia miałem bardzo ciężki czas, w którym sporo też samemu namieszałem. Znajomi widzieli we mnie potencjał. Wziąłem się za siebie, bo chciałem się po prostu zmienić, popracować nad wyglądem, ale też być lepszą osobą. Bardzo ciężko trenowałem nad ciałem i umysłem i małymi krokami się otworzyło bardzo wiele drzwi, których się nie spodziewałem. Między innymi właśnie program. Dostaję od życia bardzo wiele i mega to doceniam – napisał Logan.

Zdjęcie Logana sprzed metamorfozy możecie zobaczyć poniżej.

Kiedy reunion 3. sezonu "Love Never Lies"?

​Specjalny odcinek "Reunion" trzeciego sezonu programu "Love Never Lies" będzie dostępny na platformie Netflix 9 marca 2025 roku. W tym odcinku uczestnicy podzielą się informacjami o tym, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu programu. Co więcej, po raz pierwszy w historii "Love Never Lies", do uczestników najnowszej edycji dołączą uczestnicy poprzednich sezonów, co z pewnością dostarczy dodatkowych emocji.

Przypomnijmy, że finałowy odcinek trzeciego sezonu "Love Never Lies: Polska" miał premierę 5 marca 2025 roku. Zwyciężczyniami zostały Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska, które jako jedyna para nie skłamały ani razu podczas programu. Zdobyły nagrodę w wysokości 141 tysięcy złotych.

