Michał Kwiatkowski opowiedział nam o swoim ślubie. Wokalista planuje poślubić swojego partnera Maxima Assenzę. Gwiazdor poinformował o planach ślubnych na Facebooku. Ceremonia odbędzie się we Francji, gdzie od 2013 możliwe jest zawieranie małżeństw przez pary nieheteroseksualne. Wstępny termin to lato 2017 roku.

Czy zakochani panowie podjęli już przygotowania do najważniejszego dnia w życiu?

Jesteśmy na wstępnym etapie przygotowań i nie możemy się dogadać. Tak dokładnie jeszcze nie wiemy, co każdy z nas chce. No wydaje mi się, tak jak w każdym klasycznym ślubie, heteroseksualnym bądź homoseksualnym, będzie to bardzo ważna chwila dla nas - zdradził Michał Kwiatkowski przed kamerą Party.pl.