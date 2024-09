Michał Kassin już w trakcie poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami", podczas rozmowy z Pauliną Sykut-Jeżyną, informował, że jest zakochany, ale wtedy nie zdecydował się zdradzić nic więcej. Tuż po finale, w którym wraz z Roxie Węgiel zajęli drugie miejsce, zdecydował się na coming out. Michał jest w szczęśliwym związku z Jakubem Pursą, który również jest tancerzem!

Ktoś mnie pokochał niech wszyscy ludzie wiedzą to Michał Kassin zacytował słowa piosenki

Tancerz opublikował też wyjątkowe wideo. Sami zobaczcie!

Michał Kassin ma znanego chłopaka! Kim jest?

Michał Kassin ogromną popularność w show-biznesie zdobył za sprawą tanecznego duetu z Roksaną Węgiel w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Para dotarła aż do finału i choć ostatecznie zajęli drugie miejsce, to na parkiecie zaprezentowali swoje niebywałe umiejętności, które zachwyciły nawet Iwonę Pavlović. W nowej, 15. edycji Michał Kassin partneruje Annie-Marii Siekluckiej.

Do tej pory o życiu prywatnym tancerza niewiele było wiadomo i wyglądało na to, że zamierza informować o swoim życiu miłosnym. Aż do teraz! Po zakończeniu 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" Michał Kassin zdecydował się na coming out i zdradził, że jest w związku z innym znanym tancerzem Jakubem Pursą, którego doskonale znają widzowie "Tańca z Gwiazdami". Michał Kassin pisze wprost, że jest szczęśliwy i nie chce już tego ukrywać:

Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze napisał wprost Michał Kassin

Jakiś czas później Michał i Jakub zaczęli pojawiać razem na branżowych imprezach, udzielać pierwszych wywiadów. Opowiadali m.in. o tym, dlaczego ukrywali swój związek:

Tak, my nie ukrywaliśmy, tak jakby naszej relacji przed w ogóle nikim z planu, ale to się wszystko działo w czasie, kiedy wiedzieliśmy, że nie ma dziennikarzy. Jak już pojawiali się dziennikarze na terenie studio, to tak dystansowaliśmy się od siebie, żeby po prostu nie prowokować żadnych plotek. mówił Kassin

Niestety, choć internauci uwielbiają Michała i Jakuba, spotyka też ich hejt, o czym Kassin niedawno opowiadał na poruszającym nagraniu. Pokazał komentarze, jakie musi czytać na swój temat - pełne nienawiści, a nawet gróźb:

Czytanie takich komentarzy na swój temat, to od maja moja codzienność… wyzwiska, groźby, ŻYCZENIA ŚMIERCI. Do wyboru do koloru… Cieszę się, że jestem na to odporny, cieszę się, że potrafię sobie z tym radzić, cieszę się, że mam przy sobie ludzi na których wsparcie zawsze mogę liczyć. Najbardziej szkoda mi osób, które nie mogą żyć pełnią siebie, obawiając się fali hejtu i krytyki.

Internauci kibicują relacji Michała Kassina i piszą wprost, że na nagraniu, które opublikował tancerz widać prawdziwą miłość:

Macie miłość w oczach!

Po freestyle’u Anity i Jacka pomyślałam sobie,że mega pasowalibyście do siebie z Michałem. Lepiej się dobrać nie mogliście! Utalentowani, przystojni i młodzi! Super. Szczęścia życzę.

Wiedziałam. Bije od was taki ogień! Kibicuje całym sercem

Bardzo się cieszę Waszym szczęściem. Dużo miłości Wam życzę

Jesteście super- piękna miłość i tak trzymać Panowie

Trzymacie kciuki za Annę-Marię Sieklucką i Michała Kassina w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?