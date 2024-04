Roksana Węgiel przyzwyczaiła widzów "Tańca z Gwiazdami" do występów na światowym poziomie - "40" od jurorów już staje się standardem. Jak było w półfinale tanecznego show? Czy 19-letnia wokalistka i jej taneczy partner, Michał Kassin, znów zachwycili sędziów oraz widzów. Zobaczcie!

Półfinałowy występ Roxie Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami"

W ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" Roksana Wegiel wykonała dwie choreografie, w tym jedną w trio - do Roxie i Michała dołączył mąż artystki, Kevin Mglej. Oba występy Węgiel zachwyciły jurorów, piosenkarka dwukrotnie dostała najwyższe noty. Jak było w półfinale show? Gwiazda i Kassin spędzali na treningach długie godziny, a ćwiczenia nierzadko kończyli w późnych godzinach nocnych (podczas jednej z prób zostali nawet zamknięci w szkole tańca!). Czy było warto?

Roksana Węgiel w półfinale "Tańca z Gwiazdami" Wojciech Olkusnik/East News

Jako pierwszy taniec zaprezentowali... gorącą salsę! Już pierwsze kroki wywołały ogromne emocje wśród publiczności. Choreografia wręcz opływała w rozmaite akrobacje i, co ciekawe, Roxie nawet stanęła na głowie! Było to zadanie, jakie wybrali dla niej widzowie. Jurorzy nie mogli wyjść z podziwu i trudno się temu dziwić. Stwierdzili nawet żartobliwie, że Roksana "stanęła na głowie, żeby dojść do finału".

Czyżby się nie mylili? Nie da się zaprzeczyć, że Roxie i Michał po raz kolejny sprawili, że parkiet aż zapłonął i udowodnili, że zasługują na miejsce w wielkim finale. Pokazują to choćby oceny jurorów, którzy znów przyznali im okrągłe 40 punktów!

Iwona Pavlović stwierdziła z uśmiechem:

Urodziłaś się, żeby tańczyć również. Jesteś mistrzynią, a to stanie na głowie

Ewa Kasprzyk z kolei dodała:

Wy jesteście gotowi na występy na Broadway'u, w Moulin Rouge...

Pochwały zostawili prędko w sieci także internauci, pisząc m.in.:

Można ją lubić albo nie, ale w tej edycji jest najlepsza

To było świetne!! Powinni wygrać

To stanie na głowie na końcu, wow

Roksana Węgiel w półfonale "Tańca z Gwiazdami" kadr "Taniec z gwiazdami"