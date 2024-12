Andziaks swoją karierę na Youtubie zaczynała jako nastolatka. Dzięki swojej ciężkiej pracy i determinacji w dążeniu do celu, dziś jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Andziaks jednak nie spoczęła na laurach i w dalszym ciągu prężnie działa i stale zaskakuje swoich odbiorców nowymi projektami. Teraz w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, że już wkrótce rusza z nowym biznesem! Czym nas zaskoczy tym razem?

To właśnie Andziaks została zwyciężczynią w plebiscycie "Gwiazdy Party" w kategorii "gwiazda sieci". Nagrodę w imieniu redaktora naczelnego Party.pl, wręczył znanej youtuberce nasz reporter, Bartosz Seklecki. Andziaks nie ukrywała, że bardzo pozytywnie zaskoczyła ją ta informacja i jest przeszczęśliwa, że po raz kolejny jej praca została doceniona przez fanów.

Takie wyróżnienia z pewnością napędzają youtuberkę do dalszej pracy i tworzenia nowych projektów. I właśnie w rozmowie z naszym reporterem Andziaks zdradziła, że już wkrótce rusza z nowym biznesem! To właśnie nad tym influenecerka bardzo intensywnie pracuje i ma nadzieję, że jej "nowe dziecko" pojawi się jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Nad czymś pracujemy, co zaraz ujrzy światło dzienne. My już pochwaliliśmy się, że jest firma ,,Te Azzurra''. (...) Chodzi o herbaty, więc teraz mocno na to pracujemy. (...) Możliwe, że jeszcze przed świętami się uda (ruszyć z nowym biznesem - przyp. red.)

- wyznała nam Andziaks