Za nami kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", a emocje wciąż nie opadają. Niedawno taneczny partner Roksany Węgiel ogłosił, że jest w szczęśliwym związku, a teraz postanowił pokazać piękne zdjęcie. Lawina komentarzy, a wśród nich... Roksana Węgiel. Zobaczcie sami!

Od początku tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" widzowi szukali informacji o życiu prywatnym Michała Kassina, jednak ten nie wypowiadał się w tym temacie. Fani już od dłuższego czasu spodziewali się, że Michał Kassin jest w związku z choreografem Jakubem Pursą, ale tancerz zdecydował się to wyjawić dopiero po zakończonej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po coming oucie przyszedł czas na kolejne wzruszające kadry, a tym razem na zdjęciu pojawiła się Roksana Węgiel.

Pierwsza niedziela od dziesięciu tygodni bez @tanieczgwiazdami Jakoś tak pusto i nudno, prawda @roxie_wegiel ? Jeśli brakuje komuś naszych występów to nic straconego, bo większość fragmentów można obejrzeć w zakładce z rolkami, a całe występy na YouTube! Serdecznie zapraszam, ja dzisiaj cały dzień sobie wspominam i wszystkie występy po kolei oglądam. Co to były za emocje

