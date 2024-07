Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" na długo pozostanie w pamięci widzów. Michał Kassin zadebiutował jako tancerz na parkiecie tanecznego show u boku Roksany Węgiel. Równie szybko stał się gwiazdą, a fani chętnie śledzą jego poczynania. Tancerz przez dłuższy czas ukrywał swój związek przed mediami, teraz razem z partnerem wyjaśnili, dlaczego.

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. Widzowie uwielbiają oglądać zmagania gwiazd na tanecznym parkiecie, a ostatnia edycja była totalnym hitem. Roksana Węgiel, mimo że nie wygrała programu, to jednak była jedną z najbardziej uzdolnionych tanecznie gwiazd. Partnerem wokalistki w programie był Michał Kassin. Prywatnie tancerz spotyka się z Jakubem Pursą, ale dopiero od niedawna przestali się ukrywać. W maju Michał Kassin i Jakub Pursa zadebiutował na ściance i wyglądali na bardzo zgraną parę. Dlaczego zdecydowali się ukrywać swój związek przed mediami podczas emisji "Tańca z gwiazdami"?

W rozmowie ze "Światem gwiazd" Michał Kassin i Jakub Pursa przyznali, że nie ukrywali się przed ekipą produkcyjną "Tańca z gwiazdami" tylko przed dziennikarzami. Panowie chcieli uniknąć zamieszania wokół ich związku.

Tak, my nie ukrywaliśmy, tak jakby naszej relacji przed w ogóle nikim z planu, ale to się wszystko działo w czasie, kiedy wiedzieliśmy, że nie ma dziennikarzy. Jak już pojawiali się dziennikarze na terenie studio, to tak dystansowaliśmy się od siebie, żeby po prostu nie prowokować żadnych plotek.(...) Zrobili nam te zdjęcia, natomiast udało się jakoś tak załatwić, żeby nie publikowali

— powiedział Jakub Pursa.