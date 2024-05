Michał Kassin dołączył do "Tańca z Gwiazdami" w czternastej edycji show Polsatu. W programie stworzył parę z Roksaną Węgiel i już od pierwszego odcinka zachwycali swoimi występami. Dzięki udziałowi w telewizyjnym hicie przystojny tancerz zdobył spore grono oczarowanych nim fanek i z pewnością wszystkie zastanawiają się, czy jego serce jest już zajęte. Co wiemy o życiu prywatnym Michała Kassina?

Michał Kassin z "Tańca z Gwiazdami" spotyka się niezłym przystojniakiem

W miniony weekend zakończyła się czternasta edycja "Tańca z Gwiazdami". W programie wystąpiła plejada gwiazd, ale wydaje się, że to Roksana Węgiel i Michał Kassin wywoływali największe emocje wśród widzów. Jurorzy i fani tanecznego show zachwycali się ich występami, a dzięki ciężkiej pracy dotarli aż do wielkiego finału zajmując drugie miejsce. Po emisji ostatniego odcinka Michał Kassin w emocjonującym wyznaniu dziękował Roksanie Węgiel, a gwiazda od razu odpowiedziała wyznając, że dzięki programowi zyskała nowego przyjaciela.

Michał Kassin zdobył serca fanek "Tańca z Gwiazdami", a czy prywatnie serce tancerza jest już zajęte? Okazuje się, że tak!

Michał Kassin ma 25 lat i należy do grona tancerzy z najwyższą klasą "S". Od 2022 roku występuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a jakiś czas temu m.in. pojawił się w teledysku Sanah 'Marcepan", tańczył u boku Nataszy Urbańskiej w programie "Rytmy Dwójki" czy brał udział w sesjach zdjęciowych i reklamach. Michał Kassin nie ukrywa, że chciał zostać tancerzem od kiedy w dzieciństwie zobaczył "Taniec z Gwiazdami".

Kassin dba o życie prywatne i długo nie zdradzał, czy jego serce jest już zajęte, ale teraz wszystko stało się jasne! Michał Kassin już nie ukrywa, że jest zakochany!

Michał Kassin dokonał coming outu i wyznał, że jest szczęśliwy u boku Jakuba Pursy. Kim jest jego ukochany? To popularny tancerz! Jakub Pursa ma 29 lat jest absolwentem szkoły baletowej i wielokrotnym Mistrzem Polski, Europy i Świata International Dance Organization. Ukochany Michała Kassina występował m.in. w "You Can Dance" czy w "Got to Dance. Tylko Taniec". Widzowie mogą kojarzyć go również z programu "Taniec z Gwiazdami". Co ciekawe Jakub brał również udział w wyborach Mistera Polski... Tylko spójrzcie na partnera Michała Kassina, to niezły przystojniak!

