Michał Figurski wraca do formy! Dziennikarz był bohaterem jednego z odcinków programu "Kulisy sławy" w programie Uwaga TVN i trzeba przyznać, że wspaniale zobaczyć go tak zadowolonego. Gwiazdor, który pod koniec zeszłego roku przeszedł bardzo niebezpieczny wylew, już we wrześniu wraca do pracy.

Mam nadzieję od pierwszego września wrócić już, usiąść w moim studio. Moja praca daje mi stuprocentową satysfakcję. Dlatego nie przestanę tego robić, muszę z czegoś żyć. A żyję z czegoś, co jest moją pasją - tłumaczy w programie "Kulisy sławy".

Ale mimo poprawiającego się z dnia na dzień stanu zdrowia (dziennikarz cały czas jest rehabilitowany w specjalistycznym ośrodku), Michał Figurski ma też słabsze dni. Ze smutkiem opowiada o reakcji ludzi, którzy spotykają go na ulicy.

W pewnym momencie zacząłem się wstydzić wychodzić na ulicę. To jest tak, że ludzie z jednej strony chcą mi pomóc dookoła. Jak wychodzę na ulicę, to bez przerwy ktoś życzy mi zdrowia i współczuje. A z drugiej strony jest tak - widzę to jadąc na wózku przez ulicę - że szturchają się łokciami, udają, że czytają SMS-a i robią zdjęcia. I następnego dnia lądujesz na tym wózku w dosyć żałosnej pozie i sytuacji w tabloidzie. I to jest straszne, okropne. To jest naprawdę nieprzyjemne i trochę sobie z tym nie radzę - mówi Michał Figurski.

My bardzo dziennikarzowi kibicujemy i już nie możemy doczekać się jego powrotu do telewizji :) A wy?

ZOBACZ: Michał Figurski o córce: "Okazała się bardzo dojrzałą 13-latką". Jak Sonia wspiera go w trudnych chwilach?

Michał Figurski czuję się coraz lepiej.

Dziennikarz wraca do pracy już od września.

