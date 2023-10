Michał Figurski we wrześniu 2015 roku doznał wylewu, który był konsekwencją źle leczonej cukrzycy. Od tego dramatycznego wydarzenia w życiu dziennikarza zmieniło się niemal wszystko. Teraz Michał Figurski wrócił pamięcią do tych trudnych wydarzeń i opowiedział o tym najtrudniejszym momencie swojego życia.

Michał Figurski w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział o chorobie i zdradził, jakie emocje towarzyszą mu obecnie na wspomnienie, tego co stało się we wrześniu 2015 roku:

Strach okropny, bo to był takie deszczowy dzień. Ja byłem wtedy w pracy, prowadziłem program publicystyczny, bardzo trudny dla mnie. (...) Akurat coś mi się stało z samochodem, następnego dnia miałem jechać do Zakopanego, więc wezwałem pomoc drogową. (...) Jak wróciłem prowadzić program już poczułem, że głowa mnie bardzo boli, strasznie i poprowadziłem ten program, ale wylew już się zaczynał. Wróciłem do domu, obudziłem się w środku nocy i to są straszne momenty - powiedział wprost Michał Figurski.