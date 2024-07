Michał Figurski na święta wyjdzie ze szpitala. Znany dziennikarz, który powoli dochodzi do siebie po wylewie, Wielkanoc spędzi w domu w gronie rodzinny - podaje "Super Express". Od pół roku Michał Figurski walczy o powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Większość tego czasu spędził w szpitalu, lecz w ten szczególny czas będzie mógł cieszyć się domową atmosferą i towarzystwem najbliższych. Tę informację potwierdziła była żona dziennikarza.

Michał na święta wychodzi do domu, do tej pory cały czas był na rehabilitacji - powiedziała Odeta Moro tabloidowi.

Jakiś czas temu Michał Figurski udzielił szczerego wywiadu w "Dzień dobry TVN", w którym zdradził, że jak wyglądał ten feralny dzień, w którym doznał wylewu. Dziennikarz nie ukrywał wówczas, że czeka do długa rehabilitacja. Ostatnio właśnie temu poświęca się Michał.

Na czas świąt Figurski będzie mógł odpocząć od ćwiczeń, lecz już po Wielkanocy wróci do szpitala, by kontynuować leczenie. Okazuje się, że by Michał Figurski mógł wróci do zdrowia potrzebne będą niemałe pieniądze.

Na razie rehabilitacja jest na NFZ, potem już będzie opłacana prywatnie i będzie bardzo kosztowna - zdradziła Odeta Moro w "Super Expressie".

Trzymamy kciuki za Michała i życzymy dużo zdrowia, nie tylko na święta!

Dziennikarz Wielkanoc spędzi w domu z rodziną.