Odkąd Jakub i Paulina ujawnili swój związek, oboje chętnie dzielą się swoją miłością na forum. Skrupulatnie relacjonowali każdy etap - od zaręczyn po zostanie rodzicami. Teraz piłkarz zamieścił na swoim profilu wyjątkowy filmik, który momentalnie chwycił za serca odbiorców. Jedna z internautek dostrzegła, że jednym ujęciu Paulina ma ciążowy brzuszek.

Paulina Rzeźniczak z ciążowym brzuszkiem

Opinia publiczna nie od zawsze kibicowała Paulinie i Kubie Rzeźniczakom, i chociaż wciąż para musi mierzyć się z wieloma negatywnymi komentarzami, zgromadzili też wokół siebie rzeszę fanów, którzy trzymają za nich kciuki. Swego czasu znaczna część odbiorców wróżyła im bolesny koniec, zarzucając piłkarzowi, że i tym razem nie wytrzyma zbyt długo przy swojej partnerce.

Instagram @jakubrzezniczak25

On i Paulina udowodnili jednak, że odnaleźli prawdziwą miłość, której owocem zresztą jest ich córeczka Antoninka. Co ciekawe, ostatnio Jakub Rzeźniczak podzielił się swoim szczęściem, ogłaszając, że wybiły im 3 lata związku! Od momentu poznania do dziś ich życie zmieniło się o 180 stopni, a nawet w ciągu ostatnich miesięcy przeżyli istną rewolucję. Oprócz powitania na świecie córeczki, zmienili także miejsce zamieszkania, przenosząc się znad morza do Warszawy. Teraz Kuba podzielił się krótkim podsumowaniem ubiegłego roku.

Super są te filmiki, które wspomina nam iPhone. Niby nie tak dawno, a tyle się zmieniło - napisał.

Filmik przedstawia zlepek zdjęć i urywków z różnych momentów, gdy razem z psiakami niemal każdego dnia spacerowali po plaży. Pewna obserwatorka dostrzegła, że na jednym z ujęć Paulina ma jeszcze ciążowy brzuszek i nie kryła swojego zadowolenia tak uroczym widokiem.

I brzuszek był. O boziuuuu, ja też się cieszę, że telefon mi wspomina tak. Ściskam

Słów zachwytu pojawiło się pod filmikiem jeszcze więcej.

Super rodzinka

Teraz jest pan naprawdę szczęśliwy

Na pewno młoda będzie miała super start

Jakub Rzeźniczk i Paulina na każdym kroku udowadniają, że wbrew założeniom hejterów, są ze sobą bardzo szczęśliwi.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie z córką Instagram@jakubrzezniczak25